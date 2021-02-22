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Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık görüntüleri paylaşıldı

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Giriş: 22.02.2021 16:11
Güncelleme:22.02.2021 16:30
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekatları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor. Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda hava harekatı gerçekleştirecek personelin operasyon öncesi hazırlıklarının olduğu videoya yer verildi.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık görüntüleri paylaşıldı
Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık görüntüleri paylaşıldı
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