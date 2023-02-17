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Hatay’da Karasu Çayı taştı! Yollar ve tarım arazileri su altında

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 15:59
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Karasu Çayı'nın seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar ile tarım arazilerini su bastı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden detayları aktardı.
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