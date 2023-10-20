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Hastane katliamı sonrası ilk Cuma! Mescid-i Aksa’da neler olacak?

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 09:30
İsrail Gazze’ye yönelik saldırılarında 14. güne girilirken hastane katliamı sonrası ilk Cuma namazı bugün kılınacak. İşgal altındaki Kudüs’te protestolar bekleniyor. Mescidi-Aksa’da neler olacak? Bölgede gelişmeleri takip eden Özlem Aktar detayları aktardı.
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