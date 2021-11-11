Harmandalı çöp depolama tesisinde toprak kayması! Elektrik direkleri yıkıldı yarıklar oluştu

İzmir Harmandalı Çöplüğü’nden sızan çöp suları toprak kaymasına ve büyük yarıklara neden oldu, elektrik direkleri çatlaklar nedeniyle yıkıldı. Bölge halkı kış aylarının yaklaştığını, yağışlarla birlikte heyelanın artacağını belirterek, önlem alınmasını istiyor. Peki bölgede son durum nedir? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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