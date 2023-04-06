06 Nisan 2023, Perşembe
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Harabe ev için 8 bin 500 lira kira! Bakımsız, harabe ve fahiş kira
İstanbul'da kiralar, her geçen gün yükselişe geçiyor. Artık iş, çığırından çıkmış durumda. Gidişatı, bu duruma getirenler, sorumlular belli. Kendini bilmez, vicdansız ev sahipleri. Bir de evine paha biçemeyen harabeye dönmüş dairesini özellikle yabancılara fahiş fiyata kiraya vermeye çalışan uyanıklar var. Bunun son örneği, Bağcılar'dan verilen ilan oldu. Gerçekten akıl alır gibi değil.