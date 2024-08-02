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Haniye için Katar’da cenaze töreni! Hamas lideri Doha’da cuma namazı sonrası ebediyete uğurlandı

Haniye için Katar’da cenaze töreni! Hamas lideri Doha’da cuma namazı sonrası ebediyete uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 17:44
Tahran'da kaldığı konuta yapılan suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye için Katar’ın başkenti Doha’da defnedildi. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ Doha'dan son durumla karşımızda.
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Haniye için Katar’da cenaze töreni!
Haniye için Katar’da cenaze töreni!
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