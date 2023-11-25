25 Kasım 2023, Cumartesi
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Hangi ülke nerede soykırım yaptı? Korkunç rakamlar…
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze şeridinde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. Bu resmen bir soykırım. Ancak israil'den yapılan açıklamalara göre ateşkes sonrası da saldırılar sürecek. Peki dünyanın diğer noktalarında bugüne kadar hangi soykırımlar yapıldı? İşte korkunç rakamlar…