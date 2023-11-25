25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hangi ülke nerede soykırım yaptı? Korkunç rakamlar…

Hangi ülke nerede soykırım yaptı? Korkunç rakamlar…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2023 08:51
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze şeridinde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. Bu resmen bir soykırım. Ancak israil'den yapılan açıklamalara göre ateşkes sonrası da saldırılar sürecek. Peki dünyanın diğer noktalarında bugüne kadar hangi soykırımlar yapıldı? İşte korkunç rakamlar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hangi ülke nerede soykırım yaptı?
Hangi ülke nerede soykırım yaptı?
4 günlük ateşkes hakkında konuştu!
4 günlük ateşkes hakkında konuştu!
Dünya Türk silahlarını konuşuyor!
Dünya Türk silahlarını konuşuyor!
Batı’da ‘aşırı sağ’ rüzgarı!
Batı’da ‘aşırı sağ’ rüzgarı!
Portakal’dan İYİ Parti’ye şaibeli damgası
Portakal'dan İYİ Parti'ye şaibeli damgası
Başkan Erdoğan Öğretmenler Günü Programı’nda konuştu
Başkan Erdoğan Öğretmenler Günü Programı'nda konuştu
AK Partili Durgut Gazze’deki insani krizi gündeme taşıdı
AK Partili Durgut Gazze’deki insani krizi gündeme taşıdı
ATM’lerde dolandırıcılık yöntemleri!
ATM’lerde dolandırıcılık yöntemleri!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Lastikçilerde son gün yoğunluğu!
Lastikçilerde son gün yoğunluğu!
Doğal gaz merkezi ne zaman kurulacak?
Doğal gaz merkezi ne zaman kurulacak?
İYİ Parti’yi Akşener’in oğlu mu yönetiyor?
İYİ Parti'yi Akşener'in oğlu mu yönetiyor?
Daha Fazla Video Göster