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Hamza Dağ oyunu kullandı! Kızı ve eşi A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 12:29
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Bayraklı’daki Şehit Nazım Bey İlkokulu’nda oyunu kullandı.
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