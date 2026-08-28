İstanbul’daki rant sistemi A Haber’de deşifre oldu! “400 milyon dolar İmamoğlu’nun cebine gitti”

Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü davasında Ekrem İmamoğlu ve ekibi hakkında hazırlanan iddianamede yer alan çarpıcı detaylar, etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın mahkeme salonundaki ifadeleriyle yeniden gündeme geldi. Yıldız, Cebeci hafriyat sahası üzerinden belediyenin milyonlarca dolarlık gelirden mahrum bırakıldığını öne sürerek “İSTAÇ’a gitmesi gereken 400 milyon dolar İmamoğlu’nun cebine gitti” dedi; hukukçu Av. Hadi Dündar ise belediye imkanlarının devasa bir “kar çarkı” için seferber edildiğini savundu.