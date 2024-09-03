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Hamas'tan ateşkes açıklaması: Çözüm olmazsa ABD çekiliyor

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Çözüm olmazsa ABD çekiliyor

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 15:44
Güncelleme:03.09.2024 15:45
Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas ile İsrail arasında devam eden müzakerelerin 3 temel noktada sürdüğünü açıkladı. Kaynaklar, Hamas yetkililerinin ABD'nin iki hafta daha müzakerelere devam edeceğini; çözüme ulaşılmazsa müzakerelerden çekileceğini söylediğini ifade etti.
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