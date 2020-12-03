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Halk TV'de koronavirüs vaka sayısı skandalı! Miyase İlknur: Vakaların arttığını selalarla ölçüyorum

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Giriş: 03.12.2020 14:13
Güncelleme:03.12.2020 14:24
Halk TV, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri gündeme aldı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur'un skandal açıklaması tepki toplandı. Vaka ve ölüm sayılarının gizlendiği yalanını sürdüren İlknur, "Vaka sayısının arttığı camilerden 10 dakikada bir sela okunmasından ölçüyorum" dedi.

Ayşenur Arslan'ın Halk TV'den sunduğu Medya Mahallesi'nde konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığı yalanına çanak tuttu.

İlknur, vakaların arttığını çok sık sela okunmasından ölçütüğünü söyledi.

"10 DAKİKADA BİR SELA OKUNUYOR"

Skandal açıklamalarıyla tepki çeken Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, "Müezzinler arka arkaya sela okuyor, neyi saklayacaksınız" dedi.

Miyase İlknur yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ben vaka sayısının arttığını nereden ölçüyorum biliyor musunuz? Hem evim hem iş yerime yakın iki tane cami var. 10 dakikada bir sela okunuyor. Evimin orada iki tane cami var, haftada en fazla 2 ya da 3 tane sela okunurdu. Fakat şimdi, bence müezzinlere fazla mesai ücreti ödenmeli. Sela okumaktan canları çıktı. Ancak doğal afette bu kadar fazla sela okunur ya da bir savaş halinde.. Ya da böyle bir salgında... Günde bu kadar sela okunur mu? Bu kadar kişi hayatını kaybetmişse, ortada başka bir durum var. Müezzinler arka arkaya sela okuyor, neyi saklayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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