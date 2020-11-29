Halk TV'nin iddiasına Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama geldi

Tuberoskleroz hastası olan 18 aylık hastanın, epilepsi nedeni ile kalp ve beyin tutulumu mevcut olduğu ve bir üniversite hastanesinde takip edildiği anlaşılmıştır. Ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine başvuran hastaya uzman hekim tarafından gerekli tetkikler yapılmış, hastamız Yoğun Bakım Servisine izole bir şekilde yatırılarak bizzat başhekim ve çocuk uzmanı eşliğinde tedavisine başlanmıştır. İleti tetkik ve tedavi için 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı doğması üzerine, hastamıza PCR testi yapılmıştır. Haberlerde hastanın bekletildiği iddia edilen sürenin, PCR testinin sonuçlanması için gereken süre olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bu süre içerisinde de hastamızın zaten yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilmiştir.

Hastamız test sonucunun çıkmasının ardından covid hastaları için ayrılmış özel bir hastanede bulunan yoğun bakım servisine çocuk uzmanı eşliğinde transfer edilmiştir. Buradaki 3 günlük takip ve tedavisinin ardından tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır.

Hastamızın yoğun bakım yatağı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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