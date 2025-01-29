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Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!

Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 18:29
Barış Pehlivan'ın ifadesi tamamlandı, sevki bekleniyor. Halk TV yöneticilerinden iki isim daha ifadeye çağrıldı. Bilirkişinin ifşası soruşturmasında gözaltına alınan Selek ve Asker serbest bırakıldı, ancak yurt dışı yasağı ve imza şartı getirildi. Soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!
Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!
Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!
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