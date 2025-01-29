29 Ocak 2025, Çarşamba
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Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!
Barış Pehlivan'ın ifadesi tamamlandı, sevki bekleniyor. Halk TV yöneticilerinden iki isim daha ifadeye çağrıldı. Bilirkişinin ifşası soruşturmasında gözaltına alınan Selek ve Asker serbest bırakıldı, ancak yurt dışı yasağı ve imza şartı getirildi. Soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.