29 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine toplumun sinir uçlarıyla oynadı: Neden Fransa'ya ses çıkarıyorsunuz?

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine toplumun sinir uçlarıyla oynadı: Neden Fransa'ya ses çıkarıyorsunuz?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2020 12:28
Halk TV'de Türkiye karşıtı provokatif söylemleriyle kamuoyunun hafızalarına kazınan Ayşenur Arslan, yine toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalıştı. Arslan televizyon programında, İslam'a ve Müslümanlara en ağır hakaretleri devlet politikası haline getiren Fransa'ya ses yükselten Türkiye'yi suçladı.

Halk TV'de Türkiye karşıtı provokatif söylemleriyle kamuoyunun hafızalarına kazınan Ayşenur Arslan, yine toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalıştı. Arslan televiyon programında, İslam'a ve Müslümanlara en ağır hakaretleri devlet politikası haline getiren Fransa'ya ses yükselten Türkiye'yi suçladı.

"EKONOMİMİZİ SIKINTIYA GİRMESİNİ NASIL GÖZE ALIYORSUNUZ?"
Ayşenur Arslan, Charlie Hebdo'da yayımlanan iğrenç karikatüre Türkiye'nin karşı çıkmasını eleştirdi: 'İslam aleminden ses çıkaran tek ülke olup, ekonomimizi sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Arslan'ın bu skandal ifadeleri büyük tepki aldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Halk TV sunucusu Arslan yine toplumun sinir uçlarıyla oynadı!
Halk TV sunucusu Arslan yine toplumun sinir uçlarıyla oynadı!
A Haber'de çarpıcı sözler: Bu emanet özgürlük getirdi
A Haber'de çarpıcı sözler: Bu emanet özgürlük getirdi
12 ilde operasyon: 93 şüpheli yakalandı
12 ilde operasyon: 93 şüpheli yakalandı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı!
Cumhuriyetin 97. Yılında! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyetin 97. Yılında! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Varoluş mücadelesinden ‘Cumhuriyet’e!
Varoluş mücadelesinden ‘Cumhuriyet’e!
1923’ten günümüze miras: Cumhuriyet!
1923’ten günümüze miras: Cumhuriyet!
Tüyleri diken diken eden klip
Tüyleri diken diken eden klip
Cumhuriyet 97 yaşında! Kutlu olsun
Cumhuriyet 97 yaşında! Kutlu olsun
ULAQ görev için gün sayıyor!
ULAQ görev için gün sayıyor!
CHP’nin içinden 3 parti çıkacak!
CHP’nin içinden 3 parti çıkacak!
İstanbul'da DHKP-C'ye gece yarısı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DHKP-C'ye gece yarısı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Daha Fazla Video Göster