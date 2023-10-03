03 Ekim 2023, Salı
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Halil İbrahim Uğur yaşadığı dehşet dolu dakikaları A Haber canlı yayınında anlattı: Kravatımla beni boğmak istedi! PKK sempatizanı çıktı
Hatay'da TOKİ tarafından depremzedeler için kalıcı konutların haberini yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a "Yalan söylüyorsunuz" diyerek saldıran Abdullah Aksoy'un terör örgütü sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda aldığı darbeler ile yaralanan ve tedavisi devam eden muhabir Halil İbrahim Uğur, "Anons çekmek istediğim sırada 'Yalan haber yapmayın. Size burada haber çektirmem. Buradan defolun lan' diyerek bağırdı. Kendisine yaptığımız haberlerin yalan olmadığını anlatmak istedim aracından inip saldırdı. Bu sırada inşaat sahasından çıkan şahsın kardeşi Mehmet Can Aksoy ise takmış olduğum kravatım ile beni boğmaya çalıştı. Bana saldıran kişinin sosyal medya hesabında hain bölücü terör örgütü sempatizanı olduğunu öğrendim" dedi. Uğur, yaşadıkları dehşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı.