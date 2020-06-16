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Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi ne? İBB neden sessiz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti | Video

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Giriş: 16.06.2020 12:09
Güncelleme:16.06.2020 12:23
İstanbul’un incisi Haliç yeniden kirlilikle boğuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Su örnekleri alındı. Peki, Haliç’te çevre katliamı neden yaşanıyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB bu durma neden sessiz? Bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Karataş'dan Haliç’in tam ortasından aktardı. İstanbul'un incisi Haliç yeniden kirlilikle boğuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Su örnekleri alındı. Peki, Haliç'te çevre katliamı neden yaşanıyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB bu durma neden sessiz? Bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Karataş'dan Haliç'in tam ortasından aktardı.

İBB'YE İSYAN! "NEDEN HALİÇ BÖYLE?"

İstanbul Sarıyer sahilinde temizleme çalışmaları yapılmayınca çöp dağları oluştu. Sahil kıyısında çöplerin yüzdüğünü görenler vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İstanbul Boğazı'dna çöp adaları oluştu. İstanbullular isyan etti.

Sarıyer'de parklardan ve denizlerden gelen çirkin görüntülere İstanbul Boğazı'nın kıyıları da eklendi.

Çirkin görüntüler karşısında "İstanbul bu çirkin görüntüleri yıllar önce terk etmişti. Yeniden 1990'ların öncesine taşındı. 3 aydır buraya gelmiyordum. Berbat bir görüntü ile karşılaştım. İstanbul'a hiç yakışmıyor. her yer pislik, karadaki pisliğin bir kısmı denizde de görülüyor. İlgilenen kimse yok. eskiden gezip dolaşmaktan zevk aldığımız İstinye koyu bölgesi şimdi pis bir görüntüye sahip, içler acısı bir durum var. Bundan dolayı çok üzgünüz" ifadelerini kullanan bir vatandaş yaşanan sorumsuzluğa tepki gösterdi.

Sarıyer sahilinin büyük bir kesimi çöp tabakası ile kaplandı.

Lüks teknelerin olduğu alanda çöp adacıkları oluştu.

Temizleme çalışmalarının yapılmayınca Boğaz'da çöplerin yüzdüğü görüldü.

İstanbul Boğazını çöplüğe terk eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna vatandaşlardan büyük tepki |Video İSTANBUL BOĞAZI'NI ÇÖPLÜĞE TERK EDEN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ |VİDEO

VATANDAŞLAR İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Bölgede yaşayan bir vatandaş ise kirlilik nedeniyle CHP'li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Eskiden kıyı boyunca temizlik yapan motorların olduğunu şu anda o motorların çalışmadığını bunun da İmamoğlu'nun tasarruflarından bir tanesi olduğunu iddia etti.

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