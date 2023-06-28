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Hacı adaylarının 2. durağı Müzdelife oldu! Hacı adayları şeytan taşladı

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 09:11
Hacı adayları bayramın birinci gününe saatler kala Müzdelife'deydi. Müzdelife'de şeytan taşlama ibadeti için taş toplayan hacı adayları buradan Mina Dağı’na doğru yola çıktı.
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Hacı adayları şeytan taşladı
Hacı adayları şeytan taşladı
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