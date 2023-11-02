Hac kuraları çekildi! 2024'te kaç kişi hacca gidecek?

Hac kuraları çekildi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.

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