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Güvenpark saldırısının üstünden 5 yıl geçti! Hain saldırıda 36 kişi öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2021 11:39
Güncelleme:13.03.2021 11:50
Ankara'nın göbeğindeki Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırısının üzerinden beş yıl geçti. 36 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü PKK’nın saldırısında, 6 aylık hamile bir kadın da vardı. Terör saldırısının failleri cezasız kalmadı.  A Haber müdürü Özkan Özcan saldırının yaşandığı noktadan gelişmeleri aktardı.

Hain saldırının üstünden 5 yıl geçti!
Hain saldırının üstünden 5 yıl geçti!
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