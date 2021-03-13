Güvenpark saldırısının üstünden 5 yıl geçti! Hain saldırıda 36 kişi öldü

Ankara'nın göbeğindeki Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırısının üzerinden beş yıl geçti. 36 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü PKK’nın saldırısında, 6 aylık hamile bir kadın da vardı. Terör saldırısının failleri cezasız kalmadı. A Haber müdürü Özkan Özcan saldırının yaşandığı noktadan gelişmeleri aktardı.