09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi: Ben Aziz İhsan’ların arkadaşı değilim Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim beni partiden atıyorlar
Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi: Ben Aziz İhsan’ların arkadaşı değilim Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim beni partiden atıyorlar

Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi: Ben Aziz İhsan’ların arkadaşı değilim Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim beni partiden atıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 10:04
CHP’de gerilim tırmanırken rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı, yerine Gürsel Tekin ve ekibi geçici olarak atandı.Tekin’in parti binasına gelişi sırasında bazı partililer engel olmaya çalışırken Tekin polis eşliğinde binaya girdi. Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşadı. "Ben Aziz İhsan Aktaş'la, Ertan Yıldız'la arkadaş değilim" diyen Tekin, "Beni partiden atıyorlar ama Ertan Yıldız partide" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi: Ben Aziz İhsan’ların arkadaşı değilim Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim beni partiden atıyorlar
Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi
Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi
Saldırganla bağlantılı 27 kişi gözaltında
Saldırganla bağlantılı 27 kişi gözaltında
CHP’de Gürsel Tekin gerilimi sürüyor
CHP'de "Gürsel Tekin" gerilimi sürüyor
CHP’de koltuk krizi büyüyor
CHP’de koltuk krizi büyüyor
İzmir’deki hain saldırının arkasında kimler var?
İzmir'deki hain saldırının arkasında kimler var?
CHP’nin yeni il binasında ne oluyor?
CHP'nin yeni il binasında ne oluyor?
Togg’un sedan modeli T10F görücüye çıktı!
Togg’un sedan modeli T10F görücüye çıktı!
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Gürsel Tekin ve vekiller böyle tartıştı
Gürsel Tekin ve vekiller böyle tartıştı
Gürsel Tekin CHP İstanbul il binasında
Gürsel Tekin CHP İstanbul il binasında
Gürsel Tekin A Haber’in sorusunu yanıtladı
Gürsel Tekin A Haber'in sorusunu yanıtladı
Gürsel Tekin’e bardak suyun fırlatıldığı anlar
Gürsel Tekin’e bardak suyun fırlatıldığı anlar
Daha Fazla Video Göster