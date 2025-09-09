Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi: Ben Aziz İhsan’ların arkadaşı değilim Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim beni partiden atıyorlar

CHP’de gerilim tırmanırken rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı, yerine Gürsel Tekin ve ekibi geçici olarak atandı.Tekin’in parti binasına gelişi sırasında bazı partililer engel olmaya çalışırken Tekin polis eşliğinde binaya girdi. Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşadı. "Ben Aziz İhsan Aktaş'la, Ertan Yıldız'la arkadaş değilim" diyen Tekin, "Beni partiden atıyorlar ama Ertan Yıldız partide" ifadelerini kullandı.

