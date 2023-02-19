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Gün ağarınca görülüyor! İşte sokaklarda son durum

A Haber
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Giriş: 19.02.2023 09:10
Asrın felaketinde 14. gün... A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tan son durumu aktardı. Depremin geride bıraktığı hasarın boyutu gün ağarınca görülüyor. İşte Kahramanmaraş sokaklarında son durum…
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