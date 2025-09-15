Grand Kartal faciasında mütalaa: 7 isme 78’er kez ’olası kastla öldürme’ suçlaması

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın, 78 kişiye yönelik "olası kastla öldürme" ve çok sayıda kişiye yönelik "olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

