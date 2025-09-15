15 Eylül 2025, Pazartesi

Grand Kartal faciasında mütalaa: 7 isme 78'er kez 'olası kastla öldürme' suçlaması

15.09.2025 20:42
Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın, 78 kişiye yönelik "olası kastla öldürme" ve çok sayıda kişiye yönelik "olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
