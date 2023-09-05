Gözler kritik Kabine'de! Toplantının gündeminde hangi başlıklar var?

Türkiye'nin merakla beklediği Kabine bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Orta Vadeli Program, fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele, gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması Kabine’nin ana gündemlerinden olacak.

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından bugün gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan alınan kararlar ile ilgili millete seslenecek.

Kabine toplantısında, Soçi'de alınan kararların masaya gelmesi bekleniyor. Bunun yanında iç ve dış gelişmelerle birlikte ekonomik unsurlarında ele alınması bekleniyor. Tahıl Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle birlikte Ankara-Moskova ilişkilerine dair alınan kararlarda toplantıda değerlendirilecek.

Ekonomi cephesinde gözler Orta Vadeli Programda olacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelinen noktaya dair Kabine'de bir sunum yapacak. Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak.

Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele konuları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiği de Kabine toplantısında bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Başkan Erdoğan, Hindistan'daki G-20 sonra ABD'deki BM Genel Kurulu'na katılacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesin yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulması sağlayacak düzenlemede yarın ki Kabine toplantısında değerlendirilecek. Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.