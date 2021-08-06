07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Görevden affını isteyen Ziya Selçuk’tan ilk açıklama: Bakanlık görevim sona erdi
Son dakika haberine göre… Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan ilk açıklama geldi. Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.