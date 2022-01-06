Google, depremi önceden mi tahmin etti? Uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

Google, Antalya'da 5 Ocak sabahı gerçekleşen 5.3 şiddetindeki deprem sırasında bazı Android kullanıcılarını uyardı. Uyarıdan sonra uygulamanın depremi önceden tahmin ettiği yönündeki haberler bir anda gündem oldu. Peki Google gerçekten depremi önceden bildi mi? Sistem nasıl işliyor? İşte tüm detaylar…

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