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Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbulluları heyecanlandırdı

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Giriş: 24.07.2022 01:04
İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen hüzmeler, heyecana yol açtı. Görülen ışıkların dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketine ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.
Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbul’u heyecanlandırdı
Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbul'u heyecanlandırdı
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