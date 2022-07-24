24 Temmuz 2022, Pazar
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Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbulluları heyecanlandırdı
İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen hüzmeler, heyecana yol açtı. Görülen ışıkların dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketine ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.