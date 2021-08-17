19 Ağustos 2021, Perşembe
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Göç meselesinde gerçekler
Orman yangınları ve sel gibi felaketler sonrasında Türkiye'yi içten karıştırmak isteyenler bugün göçmenler üzerinden yeni bir dizayn çabasında. Gerçeği yansıtmayan rakamlarla göçmenlere normalin üzerinde bir vatandaşlık verildiği ve statüler tanındığı iddialarını yine resmi rakamlar yalanlıyor. Detaylar videoda.