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Gizli toplantının detayları! Kameralar neden kapatıldı?

Gizli toplantının detayları! Kameralar neden kapatıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 09:23
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasaları olduğu iddia edilen kişilerle Beşiktaş'ta bir otelde yaptığı toplantıda üst düzey önlem alınması büyük tartışma konusu oldu. O toplantıya sinyal kesicilerin taşınması kameraların kapatılması da bu hazırlıklar ne için sorularını akıllara getirdi. Bu arada İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.
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Gizli toplantının detayları! Kameralar neden kapatıldı?
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