28 Nisan 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gizli toplantının detayları! Kameralar neden kapatıldı?
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasaları olduğu iddia edilen kişilerle Beşiktaş'ta bir otelde yaptığı toplantıda üst düzey önlem alınması büyük tartışma konusu oldu. O toplantıya sinyal kesicilerin taşınması kameraların kapatılması da bu hazırlıklar ne için sorularını akıllara getirdi. Bu arada İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.