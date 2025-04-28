Gizli toplantının detayları! Kameralar neden kapatıldı?

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasaları olduğu iddia edilen kişilerle Beşiktaş'ta bir otelde yaptığı toplantıda üst düzey önlem alınması büyük tartışma konusu oldu. O toplantıya sinyal kesicilerin taşınması kameraların kapatılması da bu hazırlıklar ne için sorularını akıllara getirdi. Bu arada İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.

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