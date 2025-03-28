28 Mart 2025, Cuma
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Gine’de cami açılışı | Başkan Erdoğan: Akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eser
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla Gine Cumhuriyeti’nde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, “Camiler sadece birer inşaat değildir. Akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. Hayırlı olsun.” dedi.