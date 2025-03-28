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Gine’de cami açılışı | Başkan Erdoğan: Akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eser

Gine’de cami açılışı | Başkan Erdoğan: Akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eser

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 15:59
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla Gine Cumhuriyeti’nde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, “Camiler sadece birer inşaat değildir. Akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. Hayırlı olsun.” dedi.
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Gine’de cami açılışı | Başkan Erdoğan: Akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eser
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