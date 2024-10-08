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Gıda rezilliklerinde yeni perde! Deriden köfte çekirdekli baklava

Gıda rezilliklerinde yeni perde! Deriden köfte çekirdekli baklava

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 12:46
A Haber sağlığımıza ve cebimize göz diken gıda teröristlerinin oyunlarını deşifre etmeye devam ediyor. Ekiplerimiz Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden köfte ve dünyaca ünlü lezzetimiz baklavadaki oyunları araştırdı. Bazı sahtekarların baklavada “Antep Fıstığı” yerine ay çekirdeği, dana köftede ise tavuk derisi kullandıkları ortaya çıktı.
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Deriden köfte çekirdekli baklava
Deriden köfte çekirdekli baklava
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