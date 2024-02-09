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Gezeravcı dönüş yolunda! Dragon kapsülünün dönüşü nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 01:25
Alper Gezeravcı dönüş yolunda. Gezeravcı'yı taşıyan dragon kapsülü TSİ 16.50'de dünyaya inecek. Detayları Anadolu Ajansı Amerika haberleri müdür Can Hasasu aktardı. İşte haberin detayları…
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