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Gençlerin Başkan Erdoğan için hazırladığı pankart viral oldu: "Babalar sözünü tutar"

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 21:38
Eskişehir’de ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ yazılı pankart salonda tebessüm ettirirken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, kendisi için hazırlanan pankartları okuyarak, "Babalar sözünü tutar, Cumhurbaşkanım bu karizmanız şaka mı? Karşınızda, hakikat..." gençlerin akımına katıldı. İşte yüzleri tebessüm ettiren o anlar...
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