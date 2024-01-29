29 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gençlerin Başkan Erdoğan için hazırladığı pankart viral oldu: "Babalar sözünü tutar"
Eskişehir’de ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ yazılı pankart salonda tebessüm ettirirken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, kendisi için hazırlanan pankartları okuyarak, "Babalar sözünü tutar, Cumhurbaşkanım bu karizmanız şaka mı? Karşınızda, hakikat..." gençlerin akımına katıldı. İşte yüzleri tebessüm ettiren o anlar...