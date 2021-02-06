Geçmişten bugüne medya operasyonları! Medya ile yargıya nasıl müdahale ettiler?

Meclis'te grubu bulunan AK Parti ve MHP'nin içinde olduğu 411 milletvekili evet oyu ile yasalaşan başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğine imza attı. Ancak Anayasa Mahkemesi, CHP ve DSP milletvekillerinin başvurusu ile değişikliği iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu. O dönem Hürriyet gazetesi 411 el kaosa kalktı manşetini attı. O dönemde yaşananları Takvim yazarı Bülent Erandaç A Haber’de değerlendirdi.