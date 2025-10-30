Gebze’deki binanın çökme şekli ne anlatıyor? Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazı altından acı haberler peş peşe geldi. 5 kişilik Bilir ailesinden 14 yaşındaki Nisa ve 12 yaşındaki Muhammed Emir’in cansız bedenine ulaşılmış, 18 yaşındaki Dilara ise 8 saat süren yoğun çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarılmıştı. Anne Emine ve baba Levent’i arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca sürerken, 19’uncu saatte önce baba Levent’in, yaklaşık yarım saat sonra da anne Emine Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı. A Haber ekipleri, yaşanan sıcak gelişmeleri gün boyu canlı yayınlarla ekranlara taşıdı. Olaya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.

