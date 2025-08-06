06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Gazze'yi havadan gözlemlemek! Kıyamet sonrası manzara gibi
Gazze, yalnızca iki yıl önce yaşam doluydu. Bugün ise gökyüzünden bakıldığında enkazla kaplı neredeyse insansız bir harabeye dönüşmüş durumda. Yardım uçakları süzülürken savaşın bıraktığı yıkım havadan da son derece net bir şekilde kendini gösteriyor. Gazze’de tüm mahalleler haritadan silindi