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Gazze’yi havadan gözlemlemek! Kıyamet sonrası manzara gibi

Gazze'yi havadan gözlemlemek! Kıyamet sonrası manzara gibi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 11:37
Gazze, yalnızca iki yıl önce yaşam doluydu. Bugün ise gökyüzünden bakıldığında enkazla kaplı neredeyse insansız bir harabeye dönüşmüş durumda. Yardım uçakları süzülürken savaşın bıraktığı yıkım havadan da son derece net bir şekilde kendini gösteriyor. Gazze’de tüm mahalleler haritadan silindi
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Gazze’yi havadan gözlemlemek! Kıyamet sonrası manzara gibi
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