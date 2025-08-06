Gazze’yi havadan gözlemlemek! Kıyamet sonrası manzara gibi

Gazze, yalnızca iki yıl önce yaşam doluydu. Bugün ise gökyüzünden bakıldığında enkazla kaplı neredeyse insansız bir harabeye dönüşmüş durumda. Yardım uçakları süzülürken savaşın bıraktığı yıkım havadan da son derece net bir şekilde kendini gösteriyor. Gazze’de tüm mahalleler haritadan silindi

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