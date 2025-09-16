16 Eylül 2025, Salı

Gazze'ye kara saldırısı! Soykırımcı İsrail'in planını uzmanlar A Haber'de anlattı
Gazze’ye kara saldırısı! Soykırımcı İsrail’in planını uzmanlar A Haber’de anlattı

Gazze'ye kara saldırısı! Soykırımcı İsrail'in planını uzmanlar A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 10:18
Güncelleme:16.09.2025 10:55
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ziyaretinin hemen ardından katliamcı İsrail ordusu, Gazze kentine tanklarla girdi. Trump, işgali desteklerken İsrailli rehine aileleri, Netanyahu'yu uyardı. Hamas, "Rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir" dedi. A News Koordinatörü Orhan Sali, soykırım devleti İsrail’in planını harita üzerinde anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman önemli değerlendirmelerde bulundu.
