16 Eylül 2025, Salı
Gazze'ye kara saldırısı! Soykırımcı İsrail’in planını uzmanlar A Haber’de anlattı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ziyaretinin hemen ardından katliamcı İsrail ordusu, Gazze kentine tanklarla girdi. Trump, işgali desteklerken İsrailli rehine aileleri, Netanyahu'yu uyardı. Hamas, "Rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir" dedi. A News Koordinatörü Orhan Sali, soykırım devleti İsrail’in planını harita üzerinde anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman önemli değerlendirmelerde bulundu.