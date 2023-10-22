22 Ekim 2023, Pazar
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Gazze'ye doktor ve tıbbi yardım
İsrail'in saldırılarının durması için diplomasi trafiği yürüten Türkiye bir yandan da Gazze'ye sağlık yardımlarının ulaştırılması için harekete geçti. Cumhurbaşkanığına ait bir uçak bu sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzman hekim de yer alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.