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Gazzeli Ebu Cihad İsrail’e böyle seslendi: Neden bütün insanlık sessizliğe büründü

A Haber
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Giriş: 07.11.2023 16:52
İsrail'in vahşi saldırılarında tam bir ay geride kaldı. O saldırılardan kurtulan Ebu Cihad isimli Filistinli adamın kameralara söylediği sözler adeta açık mezara dönen Gazze'deki hali özetler nitelikte. Ebu Cihad, eliyle İsrail enkazında yıkılan binaları gösterdi ve "ölümü bekliyoruz" dedi.
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