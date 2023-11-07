Gazzeli Ebu Cihad İsrail’e böyle seslendi: Neden bütün insanlık sessizliğe büründü

İsrail'in vahşi saldırılarında tam bir ay geride kaldı. O saldırılardan kurtulan Ebu Cihad isimli Filistinli adamın kameralara söylediği sözler adeta açık mezara dönen Gazze'deki hali özetler nitelikte. Ebu Cihad, eliyle İsrail enkazında yıkılan binaları gösterdi ve "ölümü bekliyoruz" dedi.

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