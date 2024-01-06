06 Ocak 2024, Cumartesi
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Gazzeli doktorlardan acil önlem çağrısı! Hastanelerin de bombalanması nedeniyle salgın hastalık önlem alınamıyor
İşgalci İsrail Gazze halkını katlediyor, hayatta kalanları da açlık, susuzluk ve hastalıktan ölüme mahkum ediyor. İsrail'in engellemesi nedeniyle ilacın da girmediği Gazze'de salgın hastalık korkunç boyutlara ulaştı. Salgın hastalıklar da can kayıplarına neden oluyor. Özellikle çocuklar arasında salgın hızla yayılıyor.