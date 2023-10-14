14 Ekim 2023, Cumartesi
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Gazze’den siviller nasıl tahliye edilecek? İnternet kesiliyor, katliam mı başlayacak?
İsrail-Hamas savaşında 8 güne girildi. İsrail sivillere havadan ölüm yağdırıyor. Dün sivillerin tahliye konvoyu uçaklar tarafından hedef alındı. Siviller tahliye için verilen 24 saatte 20’si çocuk 256 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden hayatını kaybedenlerin sayısı bin 900’ü aştı. Gıda-elektrik-su ve yakıtın verilmediği Gazze’de internette kesilecek ve dünya ile bağı koparılacak. İsrail sivillerin tahliyesi ile ne planlıyor? Tam abluka ve katliam planı mı var? Aşkelon’dan sıcak noktadan son durumu A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.