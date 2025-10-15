Gazze’de inşa ve imar nasıl olacak?

Kahire’deki Arap Birliği Zirvesi’nde Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin 5 yıllık bir yol haritası belirlenmişti. 53 milyar dolarlık maliyet öngörülen plana göre ilk aşamada geçici barınma ve altyapı çalışmaları yapılacak. 2030’a kadar sürecek süreçte konut, liman, havaalanı ve sanayi bölgeleri inşa edilecek. 500 bine yakın konutun yapılması beklenirken, bu büyük projede Türkiye’nin öncü rol üstlenmesi öngörülüyor.

