15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze'de inşa ve imar nasıl olacak?
Gazze’de inşa ve imar nasıl olacak?

Gazze'de inşa ve imar nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 09:42
Kahire’deki Arap Birliği Zirvesi’nde Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin 5 yıllık bir yol haritası belirlenmişti. 53 milyar dolarlık maliyet öngörülen plana göre ilk aşamada geçici barınma ve altyapı çalışmaları yapılacak. 2030’a kadar sürecek süreçte konut, liman, havaalanı ve sanayi bölgeleri inşa edilecek. 500 bine yakın konutun yapılması beklenirken, bu büyük projede Türkiye’nin öncü rol üstlenmesi öngörülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de inşa ve imar nasıl olacak?
Gazze’de inşa ve imar nasıl olacak?
Gazze'de inşa ve imar nasıl olacak?
İsrail’in silahlandırdığı çetelere ne olacak?
İsrail'in silahlandırdığı çetelere ne olacak?
İsrail polisi camiye baskın düzenledi!
İsrail polisi camiye baskın düzenledi!
Trump’tan Hamas’a tehdit: Silahı bırakmazsa biz bıraktırırız!
Trump'tan Hamas'a tehdit: Silahı bırakmazsa biz bıraktırırız!
İsrail Refah sınır kapısını açıyor!
İsrail Refah sınır kapısını açıyor!
Başkan Erdoğan Milli Takımı yalnız bırakmadı!
Başkan Erdoğan Milli Takımı yalnız bırakmadı!
Rojin soruşturması sil baştan!
Rojin soruşturması sil baştan!
Mısır zirvesine damga vuran anlar!
Mısır zirvesine damga vuran anlar!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor!
CHP’nin Gazze diplomasisi hazımsızlığı!
CHP'nin Gazze diplomasisi hazımsızlığı!
İki devlet başkanı yan yana!
İki devlet başkanı yan yana!
Sözcü Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Sözcü Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Daha Fazla Video Göster