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Gazze'de ateşkes yok katliam var

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 10:50
Gecenin en sıcak haberi yine Gazze'den geldi. Ateşkes çağrısı katil İsrail'in umrunda olmadı. Gazze ateş yine altında. Refah kentinden dumanlar yükseliyor.
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