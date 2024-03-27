Gazze’de ateşkes yok katliam var

Gecenin en sıcak haberi yine Gazze'den geldi. Ateşkes çağrısı katil İsrail'in umrunda olmadı. Gazze ateş yine altında. Refah kentinden dumanlar yükseliyor.

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