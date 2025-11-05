05 Kasım 2025, Çarşamba
Gazze’de acı devam ediyor: Kimliği belirsiz 24 Filistinli Toplu mezara defnedildi
Gazze Şeridi’nde ateşkes süreci devam ederken, kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin toplu defni sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Kızılhaç’a teslim edilen 24 Filistinlinin cenazesinin, Deir el-Balah’taki bir mezarlıkta toplu şekilde defnedildiğini duyurdu. Cenazelerin Filistinli sağlık ekipleri ile Kızılhaç işbirliğiyle Nasser Hastanesi’nden nakledildiği belirtildi.