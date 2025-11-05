Gazze’de acı devam ediyor: Kimliği belirsiz 24 Filistinli Toplu mezara defnedildi

Gazze Şeridi’nde ateşkes süreci devam ederken, kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin toplu defni sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Kızılhaç’a teslim edilen 24 Filistinlinin cenazesinin, Deir el-Balah’taki bir mezarlıkta toplu şekilde defnedildiğini duyurdu. Cenazelerin Filistinli sağlık ekipleri ile Kızılhaç işbirliğiyle Nasser Hastanesi’nden nakledildiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN