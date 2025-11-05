05 Kasım 2025, Çarşamba

Gazze'de acı devam ediyor: Kimliği belirsiz 24 Filistinli Toplu mezara defnedildi
Gazze’de acı devam ediyor: Kimliği belirsiz 24 Filistinli Toplu mezara defnedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 21:55
Gazze Şeridi’nde ateşkes süreci devam ederken, kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin toplu defni sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Kızılhaç’a teslim edilen 24 Filistinlinin cenazesinin, Deir el-Balah’taki bir mezarlıkta toplu şekilde defnedildiğini duyurdu. Cenazelerin Filistinli sağlık ekipleri ile Kızılhaç işbirliğiyle Nasser Hastanesi’nden nakledildiği belirtildi.
