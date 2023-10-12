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Gazze ve Aşkelon’dan canlı yayın! Art arda patlamalar

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 21:53
Canlı yayında Gazze bombalanıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Aşkelon’dan bölgedeki son durumu aktardı. Gazzeli Aktivist Enver Atallah da canlı yayında bölgede yaşananları anlattı.
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