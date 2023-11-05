Gazze için eller semaya! Türkiye genelindeki 90 bin camide yatsı namazında Gazze için dua edilecek

Türkiye Gazze'deki soykırıma sessiz kalmıyor. 81 ildeki toplam 90 bin camide bu akşam Gazze için dualar edilecek. Fetayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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