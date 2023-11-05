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Gazze için eller semaya! Türkiye genelindeki 90 bin camide yatsı namazında Gazze için dua edilecek

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 09:03
Türkiye Gazze'deki soykırıma sessiz kalmıyor. 81 ildeki toplam 90 bin camide bu akşam Gazze için dualar edilecek. Fetayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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