Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'tan gençlere önemli nasihat: Bu topraklara layık bir nesil olarak mücadele verelim

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin Yazar Meclisi'ne "şeref misafiri" olarak katıldı. Geçmişte yaşanan sıkıntılara ve zorluklara değinen Albayrak, "Biz yaşlılar tabii fazla koşamayacağız ama gençlerin maraton koşucusu olmaları lazım. Bu koşuda en güzel yarış 4x100'dür. Bayrağı alacaksın, 100 metre sonra bir arkadaşına, ikinci 100 metrede ötekine, sonra dördüncüsüne teslim edecek, o da hilali burca dikecek. Şimdi onu bekliyoruz." diye konuştu. .