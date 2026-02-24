CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Numan Kurtulmuş: Bahçeli'ye teşekkür ediyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Bahçeli'ye, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na verdiği destek nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Bundan sonra da komisyonda bulunan partilerin genel başkanları ile görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. " dedi. Detayları A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

