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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı Giriş: 16.02.2021 18:49 Güncelleme:16.02.2021 18:49 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, "HDP'li kadın milletvekili" dedi. Soylu, 'şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?' sorusuna ise, 'evet' yanıtını verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı. DİĞER