Gaffar Okkan’ın şehit edişinin 23. yılı! Makam aracında pusuya düşürüldü

Diyarbakır'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuru ile şehit edildi. Başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin gönlünü fetheden Gaffar Okkan'ın ölümü üzerindeki sır perdesi hala kaldırılmış değil.

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