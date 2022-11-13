G-20 Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi programı öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya dair son detayları paylaşarak, 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi ve "Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var." dedi.